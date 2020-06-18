Идея сократить новогодние каникулы в 2021 году не нашла поддержки в Совете Федерации

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал предложение сократить новогодние праздники в 2021 году как ограничивающее право граждан на отдых.

Напомним, законопроект, предполагающий урезание новогодний праздников в 2021 году, подготовил сенатор Андрей Кутепов. Он отметил, что из-за эпидемии коронавируса количество нерабочих дней в 2020 году получается больше на 20%, чем планировалось по производственному календарю. Поэтому целесообразно уменьшить новогодние праздники.

Между тем как отметил председатель комитета Андрей Клишас, нерабочие дни, введенные в период ограничительных мероприятий, неравноценны новогодним праздничным дням.

«Установление обязанности работать в новогодние праздники в качестве компенсации установленных на период пандемии нерабочих дней является нарушением конституционного права на отдых и установленных законодательством гарантий, касающихся нерабочих праздничных дней, устанавливает дифференцированное правовое регулирование в отношении тех работников, которые продолжали осуществлять свою трудовую деятельность, что не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости», — цитирует его слова РИА Новости.