Транспортный налог за 2020 год предложили уменьшить на четверть. Но вряд ли правительство согласится

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25 процентов в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отправленное Дитриху письмо депутата.

Предложенная мера должна коснуться жителей регионов, где вводили режим повышенной готовности. По мнению автора инициативы, такой шаг стал бы «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки».

Власов пояснил, что подавляющее большинство россиян вынуждены были провести дома больше месяца и , соответственно, не пользовались автомобилями.

«Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета», — говорится в обращении парламентария.

От редакции «Клерка» заметим, что предложение вряд ли будет принято. Транспортный налог идет в региональные бюджеты, которые и так понесли большие финансовые потери из-за пандемии. А лишних денег у Кремля для компенсации нет.