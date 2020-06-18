Обновленный план восстановления экономики должны представить Путину завтра

Обновленный общенациональный план восстановления экономики будет представлен президенту РФ Владимиру Путину в установленные сроки, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В поручении президента срок стоит 19 июня, если я не ошибаюсь. Доработанный план будет представлен в установленные сроки, и потом президенту потребуется какое-то время на ознакомление с этим планом», — цитирует Пескова ТАСС.

Отвечая на вопрос, планируется ли публичная встреча Путина и премьер-министра Михаила Мишустина для обсуждения этого обновленного документа, представитель Кремля отметил, что план для начала нужно будет изучить, «а потом уже будет принято решение, как дальше действовать».

Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики. Президент предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие недели, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации. Позже Мишустин поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать документ.