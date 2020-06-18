Какого оператора фискальных данных выбрать? Старый «забронзовел»

Какого оператора фискальных данных выбрать, если со своим отношения начали портиться? Вопрос, наверное, извечный, пока есть разные предложения.

Вопрос от подписчицы в «Красный уголок бухгалтера»:

«Прошу поделиться отзывами об операторах ОФД. Сейчас в Такскоме, все шло нормально, пока нам не потребовались от них нужные нам отчеты. Забронзовел Такском, шаг влево, шаг вправо — расстрел, готовят ответы неделями, футболят, изворачиваются. Месяц вопрос не можем решить. Готовы уйти, несмотря на то, что отчетность с ними сдаем с момента их появления. Может есть более клиентоориентированные ОФД? Поделитесь, пожалуйста, информацией».

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Вполне нормальная ситуация, все и всегда ищут что-то более удобное, недорогое и клиентоориентированное. Правда, тут могло просто с конкретным менеджером не повезти.

Вот что пишут в комментариях:

«Контур-ОФД Полёт нормальный... Но Контур-ОФД с обслуживанием по телефону (вроде как эта техподдержка с подключением дороже чем только по электронке). Но мне так спокойнее. Решается все очень оперативно (иногда касса перестаёт чеки передавать в ОФД, но случается такое крайне редко)».

А кто-то на «Контур», кстати, жалуется:

«У меня с СКБ Контуром такая же история. За 3 месяца до конца сообщили, что надо бы уже продлять мой Экстерн и цена выросла с 2500р. до 6700р. Сказал что подумаю — через месяц счет прислали вообще на 38176р. и были посланы. Еще через полтора месяца позвонили, предложили 3300р. и прислали счет. Через два дня новый счет 23220 р. („мы так автоматом всем высылаем“)».

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Вот другой совет:

«Первый ОФД неплохо. Работают фильты. Есть возможность скачать в файл. Неудобство только в том, что проданные наименования не видны в журнале (нужно открывать каждый чек)».

А кому-то по душе «Эвотор»:

«Эвотор нежно полюбила за идеальный модуль загрузки в 1С».

Кто-то даже разные сравнивает:

«Работаю в ОФД.ру и Контур-ОФД. Из этих двух Контур однозначно удобнее, интуитивно понятнее, с хорошим функционалом».

Еще советуют «Тензор».

А подытожим вот таким советом:

«У всех интерфейс примерно одинаковый, так как работают на одной и той же платформе. Можете сами напрямую обратиться во все ОФД, с запросом о формировании интересующего вас отчета. Выбирайте первую пятерку, не ошибётесь».

В общем, вполне разумный вариант действия. Коллеги, а что вы посоветуете?