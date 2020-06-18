⚡Роскомнадзор перестает блокировать Telegram. А у «Клерка» там есть каналы!

Роскомнадзор снимает ограничение доступа к Telegram. По согласованию с Генеральной Прокуратурой.
«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграм», — сообщили в ведомстве.
Как будто такой уж он был заблокированный. Даже некоторые депутаты порой говорили, что блокировка не работает. А некоторые официальные структуры ведут там свои каналы.
Правда, сайт Роскомнадзора со этой новостью лег. Видимо, от наплыва радостных граждан.
Кстати, у «Клерка» в Телеграме тоже есть интересные каналы:
- Бухучет и налоги, огненный контент для бухгалтеров, ИП и директоров. Только работающие советы и никакой нудятины.
- Ночной бухгалтер, все самое главное.
- Клерк.ру чат, общение бухгалтеров в Телеграме.
Приходите!