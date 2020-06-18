⚡Роскомнадзор перестает блокировать Telegram. А у «Клерка» там есть каналы!

Роскомнадзор снимает ограничение доступа к Telegram. По согласованию с Генеральной Прокуратурой.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграм», — сообщили в ведомстве.

Как будто такой уж он был заблокированный. Даже некоторые депутаты порой говорили, что блокировка не работает. А некоторые официальные структуры ведут там свои каналы.

Правда, сайт Роскомнадзора со этой новостью лег. Видимо, от наплыва радостных граждан.

Кстати, у «Клерка» в Телеграме тоже есть интересные каналы:

Бухучет и налоги , огненный контент для бухгалтеров, ИП и директоров. Только работающие советы и никакой нудятины.

, огненный контент для бухгалтеров, ИП и директоров. Только работающие советы и никакой нудятины. Ночной бухгалтер , все самое главное.

, все самое главное. Клерк.ру чат, общение бухгалтеров в Телеграме.

Приходите!