Когда при получении оплаты от студентов за общежитие учебное заведение может не применять ККТ

ККТ может не применяться при осуществлении расчетов образовательными организациями при оказании услуг населению в сфере образования (за исключением расчетов наличными деньгами, а также расчетов с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного взаимодействия клиента с пользователем).

Речь идет о некоммерческих организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

А как быть при получении от студентов оплаты за общежитие? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № АБ-4-20/8760@ от 28.05.2020.

Федеральный закон № 54-ФЗ не определяет круг услуг в сфере образования, расчеты по которым в безналичном порядке могут производиться без применения ККТ.

Что касается внесения платы за проживание в общежитии, а также расчетов в виде возмещения студентами коммунальных услуг и за пользование дополнительными электроприборами, то необходимо исходить из договорных отношений между образовательной организацией и обучающимся.

В случае если по условиям договора вышеуказанные услуги оказываются обучающимся и абитуриентам совместно с оказанием услуг по обучению, то такие расчеты в безналичном порядке без предъявления электронных средств платежа (оплата через отделение банка, Сбербанк-онлайн и т.д.) могут осуществляться без применения ККТ.

В иных случаях ККТ применяется в общеустановленном порядке.