Сроки уплаты ЕНВД и ПСН в Петербурге продлены для всех налогоплательщиков

Петербургские налоговики сообщают о переносе сроков уплаты ЕНВД за 1 и 2 квартал 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2020 № 355.

за 1 квартал 2020 года – не позднее 26.10.2020;

за 2 квартал 2020 года – не позднее 25.11.2020.

Этот перенос сроков касается всех организаций и ИП, независимо от видов деятельности и нахождения в реестре МСП.

Так же для всех ИП, применяющих ПСН, дана отсрочка на 4 месяца по уплате этого налога. Это касается сумм, которые надо было уплатить во 2 квартале.

Напомним, что для тех налогоплательщиков, которые включены в реестр МСП и имеют основной ОКВЭД, включенный в перечень пострадавших отраслей, установлена федеральная льгота - им не надо уплачивать налог по ЕНВД за 2 квартал вообще. А ИП на ПСН из этих же пострадавших отраслей, могут не оплачивать часть стоимости патента, приходящуюся на апрель-июнь. Такие льготы установлены Федеральным законом № 172-ФЗ.