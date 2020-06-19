Розничную продажу пива обяжут фиксировать в ЕГАИС

Группа сенаторов внесла в Госдуму поправку ко второму чтению законопроекта о госрегулировании оборота и производства этилового спирта и алкоголя, которой предлагается распространить действие ЕГАИС на розничную продажу пива.

В настоящее время в ЕГАИС фиксируется только факт поступления продукции пивоваров (пива, сидра, медовухи и пуаре) в точку розничной продажи, тогда как информация о других видах алкоголя, включая крепкий, поступает в систему и в момент ее реализации на кассе.

Сенаторы предлагают установить обязанность по ведению учета в ЕГАИС в отношении:

розничной продажи пивоваренной продукции;

розничной продажи всей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

производства продукции организациями, использующими основное технологическое оборудование для производства продукции мощностью не более 300 тысяч декалитров в год.

Как пояснил ТАСС первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, который является одним из авторов поправки, данное предложение призвано навести порядок на алкогольном рынке.