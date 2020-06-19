Форму РСВ опять меняют. Потому что изменился Налоговый кодекс

Форму расчета по страховым взносам изменят. Проект приказа ФНС опубликован на сайте будущих НПА для обсуждения.

Новая форма потребовалась в связи с изменениями в Налоговом кодексе. В частности, с 2021 года в форму РСВ включаются сведения о среднесписочной численности, а отдельная сдача этой формы отменена.

Кроме того, в НК внесены пониженные ставки для субъектов МСП, а для части плательщиков установлены нулевые ставки на 2 квартал 2020 года.

Новая форма должна вступить в силу начиная с отчетности за 2020 год, но не ранее 1 января 2021 года.