Что??? Сбербанк стал брать комиссию за перевод денег через банкоматы

С начала лета клиенты Сбербанка столкнулись с неприятным сюрпризом.

При переводе денег с карты на карту через банкоматы с них стали брать проценты.

Напомним, ранее Сбербанк ограничил сумму переводов между своими клиентами, которые можно осуществить бесплатно. Сейчас это 50 000 в месяц.

Но на переводы через банкомат это правило не распространяется.

Со 2 июня 2020 года 1% возьмут с любой суммы транзакции (но не более 1 000).

В Сбере пояснили, что большинство клиентов используют «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк», где переводы до 50 тыс. руб. в месяц внутри банка остались бесплатными.

Между тем в других крупных банках (ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Тинькофф» и др.) внутренние переводы осуществляются без комиссии вне зависимости, онлайн или через банкомат, пишет «Коммерсантъ».

Добавим, недавно мы писали, что Сбербанк присоединился к СБП. Правда, воспользоваться переводом без комиссии в другой банк не так уж просто.

