Налоговое соглашение с Кипром может быть разорвано

зачем его на площадку? контейнер стоИт в нише дома под мусоропроводом. Приезжает мусоровоз, хвата...
поймите, что норма это сортировать мусор а не закапывать его в землю. скоро воды чистой не найдеш...
Отличная идея. У нас в 3 соседних домах заварено почти с первого года. и никто ничего в коридор...
Мусор из мусоропровода куда девают??? На ту же площадку контейнеры из подъездов и отвозят. Они лу...
Тариф меньше - идёт ежемесячный вычет. В моём случаи - 144руб. За не использование мусоропровода ...
А какой смысл в нелицензионном? Нужны же постоянные обновления. Я вот не знаю ни одного бухгалтер...
Организовано место для контейнеров - очень удобно. Даже коммунальщиком намного удобней следить за...
Трудилась я у аутсорсеров. На все мне было пофиг, если честно. 20 организаций, у всех разные виды...
У сбера все крайне сложно и неудобно всегда
По идее - нет кода, нет удержания. Но кто будет отслеживать правильность кодов? Банки уже обращал...
Неужели полагаете, что у всех бухгалтеров на домашних компьютерах стоит лицензионное ПО? ...
Мусоропроводы есть далеко не во всех домах. В большинстве как раз их и нет. Почему-то никто не вы...
Мусор - это новая нефть. Кто успел к этой кормушке: https://echo.msk.ru/news/2662585-echo.html...
это уже от людей зависитв принципе, идя с улицы домой, и напИсать можно под чужую дверь, а не до ...
Любопытный вопрос.Не будь освобождения, можно было показать убыток?А сейчас "непереносимый" ноль?...
цель такого нововведения - увеличение штрафов и прочих санкций как официальных так и не официальн...
Давайте лифты заварим, они тоже дорогие в эксплуатации, опасные, при этом полезно для здоровья хо...
А мне такая идея не нравится. Тариф все равно меньше не станет, мне придется сортировать мусор, т...
тогда так..., как Вы считаете: при наличии в банке исп листа и поступлении денег без кода, банк с...
В среднем оборудование такой площадки может обойтись в 150-200 тысяч рублей,нифига себе...
Эээ, а как работа бухгалтера на собственном ПО связана с уголовной статьей? По вашему, бухгалтеры...
Какой вопрос, такой ответ.
ну а откуда взялась эта новая площадка для мусорных контейнеров? Расстояния по СанПиНу соблюдаютс...
Какие расходы? Количество мусора не изменяется. Просто человек не кидает в мусоропровод, а проход...
Вы не поверите - в мусорный контейнер.
Вы не понимаете, что в некоторых местах работы нет от слова совсем? И дело не в том, что люди не ...
Они все успели уехать, таких действительно не осталось. ...
Есть фильм 1978г. "Кулак" с Сильвестр Сталлоне в главной роли - о борьбе профсоюзного движения в ...
Что за бред вы несёте? При чем тут брак вообще? Никто не женится из-за того, что пособие по безра...
Из приведенного примера ничего не значит. Потому что был чуть ли не первый день новых правил и ни...
Просто посмотрите на среднюю зп в регионах.
Смотря на какой срок пособие и какие амбиции у соискателя...
само по себе пособие по безработице должно быть для всех в 25 т.р.Но, в условиях, когда в основно...