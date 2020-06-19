Клерк.Ру

Налоговое соглашение с Кипром может быть разорвано

Российскому бизнесу, работающему с офшорами через Кипр, грозит не просто резкий рост налоговой нагрузки, но и двойное налогообложение.

Переговоры об изменении налогового соглашения с этой страной пока зашли в тупик и оно может быть расторгнуто, пишут «Ведомости».

Кипр — наиболее популярная у российского бизнеса низконалоговая юрисдикция, через которую капитал переводится в офшоры и обратно в Россию. По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.

Работавшие десятилетиями схемы перестали устраивать российские власти. Президент Владимир Путин потребовал с 2021 г. повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. Второй вариант и грозит договору с Кипром.

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Кипр не хочет пересматривать соглашение, он предложил сохранить ставки, ужесточив контроль за иностранными структурами российского бизнеса, чтобы технические прослойки не могли экономить на налогах.

Российский Минфин получил подтверждение, что его предложения рассматриваются, обратной дороги уже нет и, если в ближайшие месяцы переговоры зайдут в тупик, Россия будет вынуждена осенью инициировать принятие законов о денонсации соглашения, говорит представитель министерства.

Разрыв соглашения грозит еще большим ростом налоговых издержек, чем его пересмотр. Резко увеличится нагрузка на выплачиваемые на Кипр роялти. Повышать в соглашении ставки налогов с роялти не предлагалось, а вот без соглашения они составят 20%. Пострадают собственники патентов и товарных знаков, которые сейчас передают их по лицензионным договорам.

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Сильно пострадает и бизнес, финансирование которого шло через Кипр, поскольку при разрыве соглашения налоги с процентов по займам вырастут до 20%, а не до 15%. А российские компании, получающие от кипрских дочек дивиденды, не смогут воспользоваться льготной нулевой ставкой (если российская компания более года владеет более 50% кипрской) и должны будут заплатить налог с таких дивидендов в 13%

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