Налоговое соглашение с Кипром может быть разорвано

Центр обучения «Клерка» 📌 Реклама

Кипр не хочет пересматривать соглашение, он предложил сохранить ставки, ужесточив контроль за иностранными структурами российского бизнеса, чтобы технические прослойки не могли экономить на налогах.

Российский Минфин получил подтверждение, что его предложения рассматриваются, обратной дороги уже нет и, если в ближайшие месяцы переговоры зайдут в тупик, Россия будет вынуждена осенью инициировать принятие законов о денонсации соглашения, говорит представитель министерства.

Разрыв соглашения грозит еще большим ростом налоговых издержек, чем его пересмотр. Резко увеличится нагрузка на выплачиваемые на Кипр роялти. Повышать в соглашении ставки налогов с роялти не предлагалось, а вот без соглашения они составят 20%. Пострадают собственники патентов и товарных знаков, которые сейчас передают их по лицензионным договорам.

📌 Реклама Отключить

Сильно пострадает и бизнес, финансирование которого шло через Кипр, поскольку при разрыве соглашения налоги с процентов по займам вырастут до 20%, а не до 15%. А российские компании, получающие от кипрских дочек дивиденды, не смогут воспользоваться льготной нулевой ставкой (если российская компания более года владеет более 50% кипрской) и должны будут заплатить налог с таких дивидендов в 13%