Клерк.Ру

Налоговая проверочка, уголовочка, штрафики... Присоединяйтесь!

Немного пятничного. Чтобы сбересь нервы, расслабиться и отвлечься от этого вот всего, что творится вокруг.

А поделились этим в «Красном уголке бухгалтера»:

наложики

В комментариях поддержали. Пятница же!

«Отчетик на носу уже, а документиков совсем маленько».

Или вот:

«Субсидиарочку забыли».

На фразу, «а как уменьшительно-ласкательно назваьб „налоги“», ответили:

«Видать, „наложики“».

Список можно продолжить:

  • тюремненькое заключеньице;
  • приговорчик;
  • вердиктик...

И так до бесконечности. Коллеги, присоединяйтесь!

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