Налоговая проверочка, уголовочка, штрафики... Присоединяйтесь!

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ДмитрийW Для начала государство должно установить пособие по безработице в 25 т.р. и минимальную зарплату ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

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VikaV2193 Если понятно, то и надо решать именно то что понятно, а не охать если бы да кабы, сами виноваты, ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

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