Налоговая проверочка, уголовочка, штрафики... Присоединяйтесь!

Немного пятничного. Чтобы сбересь нервы, расслабиться и отвлечься от этого вот всего, что творится вокруг.
А поделились этим в «Красном уголке бухгалтера»:
В комментариях поддержали. Пятница же!
«Отчетик на носу уже, а документиков совсем маленько».
Или вот:
«Субсидиарочку забыли».
На фразу, «а как уменьшительно-ласкательно назваьб „налоги“», ответили:
«Видать, „наложики“».
Список можно продолжить:
- тюремненькое заключеньице;
- приговорчик;
- вердиктик...
И так до бесконечности. Коллеги, присоединяйтесь!