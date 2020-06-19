Базовый макроэкономический сценарий ЦБ не предполагает вторую волну коронавируса

Jabarov С этим согласен на все 100! Нам остается только опять заморочится и искать подешевле и не совсем ... В 2020 году маркировка убьет рынок

ДмитрийW .. точнее если без отца то 4т.р., если алименты, то от 8 т.р. Для стимуляции сохранения семей.... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Arhimed0 вот к чему эта статья? ещё толком и нет этого как такового. а уже обсуждают как налог взимать буд... В России, возможно, появится налог на искусственный интеллект

ДмитрийW тут многие экономисты думают, что и России уже не будет через 10 лет.... В России, возможно, появится налог на искусственный интеллект

VadimBA Повторяю... Эти и другие подобные им вопросы решаются в рамках взаимоотношений собственников жиль... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

ДмитрийW Спор о конкретных фактах:Новое место выноса мусора существует, или надо для него выделять площадь... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

VadimBA Спор ни о чем... По сути, все упирается во взаимоотношения собственников и Управляющей компании (... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

lubka У нас тоже были индивидуумы, которые выставляли мусор для "понюхайте соседи, как я круто обосралс... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

Кошки Рyлят Я думаю, что это ответ Эльвиры Сахипзадовны бездуховным пендосам, который если перевести с русско... ⚡ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5%

ДмитрийW Для начала государство должно установить пособие по безработице в 25 т.р. и минимальную зарплату ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Что мешало учиться самим? Отсутствие желания. Мне это не надо, я не хочу - только и слышно.Ну пус... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек