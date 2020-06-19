Базовый макроэкономический сценарий ЦБ не предполагает вторую волну коронавируса

По словам главы ЦБ, базовый макроэкономический сценарий не предполагает второй волны коронавируса. Об этом она сказа на пресс-конференции.
«Наш базовый сценарий не включает в себя риски второй волны коронавируса. Даже если эти риски реализуются, экономические последствия будут меньше, потому что экономическая и финансовая система, поведение людей уже адаптировались к такого рода рискам. Но мы будем принимать решения в зависимости от развития ситуации», — сказала Набиуллина.
Для реализации базового макроэкономического сценария ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки.
«Если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым сценарием, возможно у нас будет дополнительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики. При принятии решения будем исходить из нашей цели ценовой стабильности, поддержания инфляции на уровне 4%», — отметила глава ЦБ.
Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5%.
По материалам «ТАСС».