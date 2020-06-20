ИП скрыл реальную торговую площадь, чтобы пользоваться ЕНВД. А в итоге — остался без «Крузака»

В Сургуте стало на одного уклониста меньше, разве это не прекрасно? Сургутский «физик», известный как ИП Г. С. Терехин, попался в лапы правосудия и встал на путь исправления.

Терехин тот еще скромник — скрывал реальную торговую площадь, чтобы продолжать пользоваться ЕНВД. — Для получения большей прибыли он осуществил фиктивное деление занимаемого торгового помещения, уменьшив его площадь. Тем самым мужчина неправомерно применил систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, — сообщили в пресс-службе Следственного Управления ХМАО.

Терехину предъявлено обвинение по ч.1 ст. 198, ущерб, причиненный его «оптимизацией» налоговой нагрузки, составил 5,5 миллионов рублей. Арестован личный автомобиль Геннадия, оцененный ФССП как раз в 5 миллионов, собственно, понятно, на какие деньги был куплен «крузак», но учитывая возмещение убытков, штраф и пени, он обойдется ему не в 5, а в 7 миллионов.

Эх, балбес ты, Терехин — за 7 мог бы и «Лексус» купить!

Источник: телеграм канал «Физики и юрики».