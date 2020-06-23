Возвращенный НПД за 2019 год не облагается НДФЛ в 2020-ом

На основании пункта 83 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ доходы в виде субсидии (гранта в форме субсидии), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета, полученные физлицом в 2020 году в размере, соответствующем сумме уплаченного таким физлицом налога на профессиональный доход за 2019 год в качестве самозанятого.

Об этом напоминает ФНС в письме № БС-3-11/4536@ от 16.06.2020.

Таким образом, субсидия, предоставляемая физлицам в целях возмещения расходов на уплату НПД за прошлый год в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства от 29.05.2020 № 783 не подлежит обложению НДФЛ.

При этом самозанятыми гражданами по своей сути признаются физлица, перешедшие на уплату налога на профессиональный доход.