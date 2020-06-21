Бизнес активизировался. По показателям онлайн-касс

Показатели онлайн—касс свидетельствуют об активизации российского бизнеса. Об этом рассказал Президенту руководитель ФНС Даниил Егоров.

По его словам, сегодня количество активных онлайн-касс составляет 85% от февральского уровня, а фиксируемая ими выручка уже 95% от показателей до введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Он также отметил и некоторую позитивную динамику в выплатах подоходного налога.

«Я надеюсь, мы достаточно быстро сможем вернуться к показателям до внедрения ограничений», — заверил Даниил Егоров главу государства.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».