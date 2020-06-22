Эта рабочая неделя будет четырехдневной. Но 23 июня — не сокращенный рабочий день

Роструд напомнил, что на этой неделе в России работают четыре дня вместо пяти. Поскольку 24 июня объявлен нерабочим днем в связи с проведением парада Победы.
«Согласно подписанному указу, предстоящая среда будет нерабочим днем с сохранением зарплаты» — сказали в Роструде.
Уточняем, что 23 июня не является сокращенным рабочим днем, поскольку он не является предпраздничным.
«Продолжительность рабочего времени 23-го июня останется прежней, поскольку вторник не будет считаться предпраздничным», — сообщили в ведомстве.
Цитаты по «РГ».