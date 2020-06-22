Пониженные тарифы взносов для IT-компаний станут еще ниже

Для российских IT-компаний планируют снизить страховые взносы с 14 до 7,6 %, а налог на прибыль — с 20 до 3 %.

Кроме того, предлагается отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии.

Такие параметры содержит налоговый маневр в IT-отрасли, который разработали в Правительстве.

Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Реформа должна стимулировать экспорт российского софта и поддержать его разработчиков в условиях падающего спроса на внутреннем рынке.

Напомним, разработать комплексный налоговый маневр для IT-отрасли президент Владимир Путин поручил 10 июня по итогам совещания о развитии отрасли. Эти меры должны быть включены в общенациональный план восстановления экономики.



