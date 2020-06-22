Справедливая цена на нефть $45-55 за баррель. По мнению Минэнерго

Замминистра энергетики Павел Сорокин считает, что справедливая и равновесная цена на нефть составляет $45-55 за баррель.

Как заявил Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на площадке Валдайского клуба, «эта цена не дает прирастать дорогим проектам, которые объективно миру не очень нужны, но при этом позволяет спросу стабильно расти и постепенно рынку достичь этого баланса».

Также он считает, что такой она бы и была, если бы пандемия не внесла свои коррективы.

«Без учета коронавируса при тех уровнях добычи, которые мы наблюдали в первом квартале, мы считаем, что цена в итоге, в этот диапазон бы и вышла», — отметил замминистра.

А в чем справедливость такой цены? С учетом, что бюджет РФ на четверть пополняется за счет нефти игаза?

По материалам «Интерфакс».