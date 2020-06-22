Telegram перестали блокировать из-за того, что не смогли заблокировать. Так сказали в Минкомсвязи

Решение о разблокировке Telegram было принято из-за невозможности его заблокировать. Об этом сказали в Минкомсвязи. А точнее, замминистра Волин.
Также этому решению способствовало активное сотрудничество в борьбе с терроризмом и наркотиками:
«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — сказал он.
Цитата по «Интерфакс».
Правда, как-то подозрительно эта «разблокировка» совпала с предстоящим голосование по поправкам в Конституцию. Этакий пряник.
О разблокировке популярного мессенджера недавно писали на «Клерке».