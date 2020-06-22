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Голикова прокомментировала повышение ставки НДФЛ для богатых

Повышая НДФЛ, надо учитывать различие зарплат в каждом регионе, и в первую очередь речь должна идти о справедливости по отношению к людям, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя вопрос о прогрессивной шкале.

Она отметила, что, по данным ФНС высокие зарплаты в России получает малый процент населения. По ее словам, от региона к региону уровень средних зарплат очень разный, средняя зарплата по РФ составляет около 47 тысяч рублей.

«А вот 47 тысяч на 12 помножить - это много? Это мало. Поэтому когда вы говорите о двух миллионах, для российского гражданина два миллиона - это очень много, многие и миллиона-то в год не получают», – цитирует ее слова РИА Новости.

«Я думаю, что следует думать всегда о справедливости по отношению к нашим людям», - сказала Голикова, отвечая на вопрос о том, следует ли думать о повышении НДФЛ или нет.

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Напомним, на минувшей неделе обсуждалась идея увеличить НДФЛ с 13 % до 15 % для тех, чьи доходы превышают 2 млн. в год.

Идею ввести прогрессивную шкалу НДФЛ поддержали все фракции Госдумы.

Правда, что касается конкретных параметров, то здесь полного согласия нет.

Так, в частности, Сергей Миронов отметил, что в разряд богачей записали не владельцев яхт и особняков, не топ-менеджеров, не офшорных аристократов, а россиян с заплатой меньше 170 тыс. рублей в месяц. «СР» предлагает более гуманный для среднего класса вариант налогообложения.

«СР» предлагает следующие ставки НДФЛ:

  • для граждан с доходами до 24 миллионов рублей в год – 13%;
  • для граждан с доходами свыше 24 миллионов рублей, но не более 100 миллионов рублей – 15%;
  • для граждан с доходами свыше 100 миллионов рублей, но не более 250 миллионов рублей – 17%;
  • для граждан с доходами свыше 250 миллионов рублей – 18%.

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