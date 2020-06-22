Голикова прокомментировала повышение ставки НДФЛ для богатых

Повышая НДФЛ, надо учитывать различие зарплат в каждом регионе, и в первую очередь речь должна идти о справедливости по отношению к людям, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя вопрос о прогрессивной шкале.

Она отметила, что, по данным ФНС высокие зарплаты в России получает малый процент населения. По ее словам, от региона к региону уровень средних зарплат очень разный, средняя зарплата по РФ составляет около 47 тысяч рублей.

«А вот 47 тысяч на 12 помножить - это много? Это мало. Поэтому когда вы говорите о двух миллионах, для российского гражданина два миллиона - это очень много, многие и миллиона-то в год не получают», – цитирует ее слова РИА Новости.

«Я думаю, что следует думать всегда о справедливости по отношению к нашим людям», - сказала Голикова, отвечая на вопрос о том, следует ли думать о повышении НДФЛ или нет.