Голикова прокомментировала повышение ставки НДФЛ для богатых

@бух2007, сэкономили на выходных и праздничных днях.
А ЭП это не только ЭДО и торги, отчетность в госорганы тоже сдается с помощью ЭП. Т.е. много кого...
Будут бесконечные очереди прежде всего из-за того, что каждый год нужно будет продлевать. Если, к...
По субсидиям (п. 2 е) с мартом сравнение, снижения нет:март А, Б; СЗВ-м 2.апрель А, Б(уволен...
Диагноз прост... Отсутствие обратной связи, когда некому спросить: "Ты - дебил?"...
А какой код при переводе ИП личных средств с расчетного счета на карту?...
Складской учёт ведут кладовщики, разве нет?
это будет первая поправка через народдо этого правили без участи народа...
Росглавпоп Кирилл сегодня «сердечно поздравил» всех россиян с годовщиной начала Великой Отечестве...
рядовой бух.... 30... Москва что ли?при условии что бухгалтер круглосуточно круглогдично, ни норм...
ну вот и нехай налоговой доказывает. что же он сразу про лишнюю работу предприятиям подкидывает и...
да шутю я, издеваюсь над всеми этими американизмамину и по инерции слово блюдёт-блюдует подвернул...
почему? Тут он прав. В апреле был Иванов до 15.04, с 16.04 Петров.В мае только Петров. Идет сниже...
сейчас, смотря как пристроишься, хоть учителем хоть бухгалтером... ...
У меня зарплата минимум в пять раз больше, чем у учителя в нашем регионе. Даже в частной школе, в...
Печально - не троечники учителя. Печально, что никто из тех, кто готовил и утверждал эти документ...
Еще неплохо, когда офис консультанта находится в мрачном здании без вывески, с охраной, одетой в ...
тем более что бОльшая часть гос чиновников и без зарплаты на полном гос обеспечении...
По какому факту? национальность дира ни в каких документах не фигурирует. "будь он и негром прекл...
ТРетий вопрос - а если такая серьезная мотивация, то, может, того - и денег им не платить, пусть ...
да было уже написание "обмудсмен".
официально и сейчас нет, а по факту...
подождите, это ещё они не начинали
ну там про половые отношения и написано не было. Написано чтовидимо со сталинских времён пошло - ...
Однозначно, это был вражеский принтер...
«Люди, которые приходят на государственную службу, они руководствуются гораздо более высоким...
как раз на пляже маска и нужна, и ласты)
а под водой нужно в маске или без?
выкиньте нафиг этого.... будсменна!тоже мне... "защитничек" нашёлся! или он не защитник, а именно...
Не портите загар, оно того не стоит))
А давайте еще больше отчетов разных. Мало же ежедневно СЗВ-ТД, ежемесячно СЗВ-М, ежеквартально РС...