ЦБ не собирается снижать ключевую ставку до нуля. Это сказали в ЦБ

На «Клерке» недавно писали о снижении ключевой ставки до 4,5%. Экономисты оценивают дальнейшее снижение.
Об этом пишет «РИА Новости».
«Мы будем дальше оценивать целесообразность дополнительных мер по смягчению нашей денежно-кредитной политики, снижению ставки. Тем не менее, вы знаете в целом наш подход: двигаться постепенно, аккуратно, отслеживая все эффекты, анализируя всю поступающую информацию, поэтому, конечно, мы не считаем сегодняшний принятый шаг, как стандартный шаг», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Иными словами, дальше пока снижать не будут.
При этом, заспред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Цб в обозримом будущем не будет сокращать ставку до нуля.
«У нас еще не нулевая ставка. И, мне кажется, в обозримом будущем мы к нулевой ключевой ставке не придем», — сказал Заботкин.