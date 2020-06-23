Клерк.Ру

ЦБ не собирается снижать ключевую ставку до нуля. Это сказали в ЦБ

На «Клерке» недавно писали о снижении ключевой ставки до 4,5%. Экономисты оценивают дальнейшее снижение.

Об этом пишет «РИА Новости».

«Мы будем дальше оценивать целесообразность дополнительных мер по смягчению нашей денежно-кредитной политики, снижению ставки. Тем не менее, вы знаете в целом наш подход: двигаться постепенно, аккуратно, отслеживая все эффекты, анализируя всю поступающую информацию, поэтому, конечно, мы не считаем сегодняшний принятый шаг, как стандартный шаг», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Иными словами, дальше пока снижать не будут.

При этом, заспред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Цб в обозримом будущем не будет сокращать ставку до нуля.

«У нас еще не нулевая ставка. И, мне кажется, в обозримом будущем мы к нулевой ключевой ставке не придем», — сказал Заботкин.

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