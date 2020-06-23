Временный работник не работает с 1 апреля. И в результате — пролёт с субсидией. Не повезло

Как быть с субсидией для бизнеса, если сотрудников увольняли? Можно ли ее все-таки получить, или будет отказ?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера»:

«Нужен совет: как получить субсидию если в марте уволены два чел (16 и 26). Причем, второй — это сотрудник на временной работе принятый на период годового отчета.из ФНС уже пришли отказы и устный коммент-вам не повезло!».

Формально — никак. В СЭВ-М за март 11 человек, а за апрель 9. Налицо уменьшение штата.

И вот еще уточнение от топикстартера:

«Фокус в том что второй уволенный — временный сотрудник. изначально планировалось, что он будет работать до 1 апреля, это записано в договоре».

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В комментарии на это уточнение ответили так:

«Без разницы, им вообще ровно! У приятельницы ситуация один в один: закончились договоры ГПХ, не показала в СЭВ-М — лишились субсидий. Формальный подход к проблеме! Куда она только не писала — бесполезно».

Но тут не виноваты госорганы. Так совпало.

А вот еще:

«Продлили бы на неделю договор с человеками и получили бы субсидию».

Вот уж правда, знал бы прикуп... Тут действительно не повезло.

А вот и дельный совет:

«Сдайте, на уволенного СЭВ-М. За апрель. Заплатите штраф 500р., кстати за март обещали не штрафовать. Только у уволенного нужно узнать, на биржу встал или нет. И уточненку СЭВ-ТД».

И правда, вдруг поможет?