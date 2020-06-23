72 миллиона вернуть в госбюджет, а еще штрафы, пени. Плюс, до 6 лет в местах не столь отдаленных

Кулакова «раскулачили». В Воронеже завершились следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 199 УК.

Главный фигурант — Кулаков Владимир, и он же директор ООО «Монолитий», готовится предстать перед судом и рискует получить реальный срок, так как ранее уже привлекался за уклонение от уплаты налогов.

Согласно доказательной базе, собранной следствием, Кулаков в течение 2017 и 2018 годов вносил в налоговую отчетность заведомо ложные сведения, занижая доходы предприятия и показывая на бумаге фиктивные сделки, тем самым претендуя на вычет по НДС.

В результате двух финансовых экспертиз и показаний свидетелей, среди которых было замечено и руководство контрагентов «Монолития», удалось доказать, что 72 миллиона рублей, ставшие на какое-то время основой семейного бюджета семьи Кулаковых — придется вернуть в госбюджет. Учитывая прежние прегрешения Кулакова, кроме 72 миллионов, штрафа и пени, сам глава семейства рискует покинуть стены родного дома на срок до 6 лет.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в городской суд Воронежа.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».