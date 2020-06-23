Мошенники хотят нажиться на голосовании

Страшно 13 процентов с дохода 13000. Остальное истерика.
Подонка пока я вижу тут одного. И очень рекомендую тему не развивать. А то ведь последнее предупр...
нацизм не имеет к этому никакого отношения. Это садизм и подонковость - продлять мучения генетиче...
Путин сказал , что эта мера позволит бюджету дополнительно получить 60 млрд. И эти деньги пойду...
опечатку заметил: не "из" а "их в разряд работающих?"
Нацисты тоже считали, что инвалиды не нужны. Их надо уничтожать. Вы опять с нациским высказывание...
Ну почему-же? Я прочитала. И в других новостях на Эхе есть и про другое из выступления Путина. Ту...
«Путин повысил НДФЛ! Путин повысил НДФЛ!» Все очень переживают по этому поводу. Не нужно...
15% с доходов выше 5 млн не страшно. Страшно 30% с доходов выше 15 млн. А это Теперь вопрос време...
ну хотелось бы сравнить затраты выплат на детей с остальными финансовыми потоками. надбавки врача...
«Люди, которые приходят на государственную службу, они руководствуются гораздо более высоким...
"Многие редкие болезни возникают в детстве, и около 30 % детей с редкими заболеваниями не до...
Вы опять не читая текста по ссылке прокомментировать поспешили? А зря....
А почему там должны были об этом упоминать? Там речь шла про доходы бюджета, а не про его расходы...
https://www.gazeta.ru/business/2020/05/18/13087465.shtml
А я так ждала сохранение тарифов на газ и электроэнегрию. Опять мечты разрушены реальностью....
Теперь предпринимателей, которым нечем платить зарплату сотрудникам, будут представлять исчадием ...
Эхо Мацы не меняется. По случайности, в очередной раз, забыли упомянуть про выплаты за детей, над...
Опрос показал, что никто в нем участвовать не собирался )...
У нас один законодатель остался? А если Дума не проголосует? )...
Богатые аплодируют Путину: https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2665061-echo/...
Целевой НДФЛ? Это прямо сенсация в мире налогов. Ни одна страна до такого не додумалась.А больше ...
Администрирование налога существенно усложнится, что потребует огромных расходов (включая и время...
Сергей Алексашенко, "Вот за что я Путина люблю": https://echo.msk.ru/blog/aleksashenko/2663827-ec...
А то, что копию паспорта работника держать работодателю нынче опасно, налоговики хоть в курсе?...
я получила аналогичное тр. только сначала это было письмо, на вопрос (написала ответ, что непонят...
С этим трудно не согласиться.
"Давай уже трахаться, 20 лет со дня свадьбы прошло!""Согласна с назревшими изменениями, для укреп...
Опрос уже показал, что никто, из здесь присутствующих, не сообщил, что использует на ДОМАШНЕМ ком...
не сидится что ли, невтерпёж в Италию?
Ща под это дело создадут отдельную гос.структурку, которая будет заниматься решением вопроса, ког...
Контрольненькая Закупонька запрещенненьких услужечек во времечко карантинчика. Бизнесёнку пи*дече...
почему сразу популизм? сказал - ну и введёт . что тут такого? давно было пора не одну сплошную ст...