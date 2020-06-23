Клерк.Ру

Мошенники хотят нажиться на голосовании

В Сети появляются предупреждения о том, что на голосовании по поправкам к Конституции хотят нажиться мошенники.

Вот пример такой информации:

мош

Данные карты вообще никогда и никому не нужно давать. Сейчас многие переводы работают по номеру телефона.

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