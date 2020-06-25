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Доплату за сельский стаж предлагают давать и городским пенсионерам. Попытка №4

С 1 января 2019 года на 25% будет увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии пенсионерам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающим в сельской местности

Между тем некоторые считают условие по проживанию на селе социальной несправедливостью.

Несмотря на то, что условия проживания в сельской местности имеют действительно более низкую, чем в городах комфортность быта, однако зачастую пенсионеры вынуждены сменить место жительства на город или посёлок городского типа в силу семейных обстоятельств, состояния здоровья или по причинам, не зависящим от пенсионера.

В Госдуму внесен законопроект № 977823-7, призванный устранить эту несправедливость.

Условие об обязательном проживании в сельской местности предлагают убрать из закона.

Лишение права на назначение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии бывших работников сельского хозяйства, проживающих в настоящее время в местности, не признаваемой сельской, не отвечает понятиям справедливости; ставит в неравные условия лиц, более 30 лет одинаково трудившихся в тяжелейших условиях, говорится в пояснительной записке.

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Авторы проекта – депутаты Белгородской областной Думы.

Напомним, список «сельских» работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, утвержден Постановлением Правительства от 29.11.2018 № 1440.

Ранее мы писали, что бухгалтеры, кассиры и экономисты не вошли в список профессий, дающих право на доплату к пенсии.

В «сельский» стаж может быть включен период работы до 1 января 1992 года в качестве бухгалтера совхоза, а начиная с 1992 года этой должности в Списке уже нет.

Люди этих профессий обращаются в ПФР, но там, увы, ничем не могут их порадовать.

Что касается темы законопроекта, то мы уже насчитали четыре попытки внести подобные поправки в закон:

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№ 772168-7 — внесен 09.08.2019 депутатами Адыгеи, отправлен в архив, так как в бюджете ПФР не предусмотрено денег на расширение числа получателей доплат, а авторы проекты не запросили на свой проект заключение Правительства.

№ 790880-7 — внесен 09.09.2019 депутатами Алтайского края, отправлен в архив по той же причине (в бюджете ПФР не заложены деньги для этой цели);

№ 794830-7 — внесен 17.09.2019 депутатами от ЛДПР, отклонен Госдумой в первом чтении;

№ 977823-7 – внесен 23.06.2020, зарегистрирован.

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