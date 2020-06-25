Доплату за сельский стаж предлагают давать и городским пенсионерам. Попытка №4

С 1 января 2019 года на 25% будет увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии пенсионерам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающим в сельской местности.

Между тем некоторые считают условие по проживанию на селе социальной несправедливостью.

Несмотря на то, что условия проживания в сельской местности имеют действительно более низкую, чем в городах комфортность быта, однако зачастую пенсионеры вынуждены сменить место жительства на город или посёлок городского типа в силу семейных обстоятельств, состояния здоровья или по причинам, не зависящим от пенсионера.

В Госдуму внесен законопроект № 977823-7, призванный устранить эту несправедливость.

Условие об обязательном проживании в сельской местности предлагают убрать из закона.

Лишение права на назначение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии бывших работников сельского хозяйства, проживающих в настоящее время в местности, не признаваемой сельской, не отвечает понятиям справедливости; ставит в неравные условия лиц, более 30 лет одинаково трудившихся в тяжелейших условиях, говорится в пояснительной записке.