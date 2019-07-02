Бухгалтеров обделили пенсией

Бухгалтеры, кассиры и экономисты не вошли в список профессий, дающих право на доплату к пенсии. Обидно!

Надбавка

С 1 января 2019устанавливается повышение фиксированной выплаты в размере 25 % ее размера.

Соответствующие изменения были внесены Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ, которым в том числе был повышен пенсионный возраст.

Для внедрения в жизнь этих изменений были приняты два документа — Постановления Правительства от 29.11.2018 № 1440 и № 1441.

Постановлением № 1440 утверждён список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение на 25% размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Постановлением № 1441 утверждены правила установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Сколько

Доплата за сельский стаж составляет 25% размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Фиксированная выплата на 2019 год установлена в сумме 5334,19 руб.

Таким образом доплата для сельских пенсионеров, получающих пенсию по старости или по инвалидности 2 группы составляет 1333,55 руб.

Доплата для сельских инвалидов 3 группы составляет 666,77 руб.

Кому

Для установления прибавки гражданин должен одновременно соответствовать трем условиям:

иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве (этот стаж исчисляется по особым правилам на основании списков профессий, утвержденных Правительством);

не осуществлять трудовую или иную деятельность, подлежащую обязательному пенсионному страхованию;

постоянно проживать в сельской местности.

Сельский стаж

В стаж работы в сельском хозяйстве включаться периоды работы (деятельности) на территории РФ и территории СССР до 1 января 1992 года при условии занятости в производствах, профессиях, должностях, специальностях, предусмотренных Списком. Работа в сельском хозяйстве на территории РСФСРбудет включаться в соответствующий стаж, специальности или занимаемой должности.

В стаж работы в сельском хозяйстве также засчитываются периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, ежегодных оплачиваемых отпусков и ухода одного из родителей за каждым из детей до достижения ими возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности.

Постановления Правительства от 29.11.2018 № 1440 также определён порядок подтверждения стажа работы в сельском хозяйстве.

Список

Список «сельских» работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, был утвержден Постановлением Правительства от 29.11.2018 № 1440

Список в формате ворд выложен на сайте ПФР. В него включены около 500 профессий.

Недавно в этот список были внесены изменения Постановлением Правительства от 25.06.2019 № 805.

Список основывается на ОКВЭД, едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, а также на предложениях Минсельхоза. Отдельные профессии и специальности объединены под общим наименованием. Например, профессия «дояр(ка)» включена в категорию «Рабочие всех наименований».

В частности, в список включены такие специальности как директор колхоза, главный инженер, главный механик, главный энергетик, водитель, агроном, мельник и т.д.

В новую версию списка, в том числе, включены рабочие всех наименований, ИП, осуществляющие деятельность в сельском хозяйстве, лица, связанные с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и производственного оборудования, заведующие складскими помещениями, лица, связанные с охраной производственных объектов сельского хозяйства.

Бухгалтеры

Некоторые профессии как в первоначальный список, так и в его обновленную версию, так и не попали.

В частности, бухгалтеры, кассиры, экономисты, работающие в сельской местности, на надбавку по-прежнему не имеют права.

В «сельский» стаж может быть включен период работы до 1 января 1992 года в качестве бухгалтера совхоза, а начиная с 1992 года этой должности в Списке уже нет.

Люди этих профессий обращаются в ПФР, но там, увы, ничем не могут их порадовать.

Так, в частности, на «прямую линию» в ОПФР по Алтайскому краю обратилась пенсионерка, которая имеет общий стаж в сельской местности — 32 года, 29 из которых засчитаны для определения права на сельскую надбавку, а вот 3 года она проработала в должности бухгалтера, что не соответствует существующему списку профессий. А в результате — необходимых 30 лет сельского стажа нет (не хватает 1 года), поэтому и надбавка ей не положена.

То есть женщина всю жизнь проработала на селе, но работа в должности бухгалтера после 1992 года негативно сказалась на размере ее пенсии.

Напомним, сенатор от ЛДПР Сергей Леонов в декабре прошлого года предложил расширить список профессий, ветераны которых с 1 января 2019 года получают надбавки к пенсиям.

«Такие профессии как бухгалтер, экономист и кладовщик сельскохозяйственных предприятий в законе не отражены. А главный инженер, к примеру, надбавку к пенсии получит, хотя он тоже не связан с производством напрямую», — отметил Сергей Леонов.

Парламентарий предложил Совету Федерации обратиться в Правительство РФ, в Министерство труда, с инициативой о включении в список профессий, подпадающих под действие закона № 350-ФЗ, должностей бухгалтера, экономиста и кладовщика. Предложение сенаторы поддержали.

Однако в ответе Минтруд указал, что работа указанных категорий сотрудников, по сути, не отличается от работы городских бухгалтеров, экономистов и кладовщиков, и потому такое предложение не может быть поддержано.