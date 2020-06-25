Аэрофлот возит граждан за рубеж. На фоне запрета на международные полеты

Несмотря на то, что границы для международных перелетов закрыты, улететь все-таки можно. Если есть иностранное гражданство или вид на жительство.

По информации издания «Ведомости», «Аэрофлот» по меньшей мере с начала июня летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Изначально рейсы в эти города компания выполняла раз в неделю, однако со второй недели лета перелеты в них, кроме столиц Израиля и Южной Кореи, начали выполняться дважды в неделю. Тогда же в расписание добавили еженедельный рейс в Ниццу и два — в Барселону, на прошлой неделе также появились два рейса в Рим.

А вот так обратно:

«Международные грузовые рейсы разрешены. Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты», — сообщили два сотрудника «Аэрофлота».

Стоимость билетов дороже, поскольку обратно самолеты летят пустыми.

В общем-то, пусть улетают. Главное, чтобы обратно не ехали, а то снова что-нибудь завезут.