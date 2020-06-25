В офисы вернулись три четверти сотрудников. Из 4,5 тысяч опрошенных

Четверть из опрошенных россиян остались работать удаленно. Три четверти вернулись в офисы.
Сервис «Работа.ру» провел исследование. Опрос был в июне, участвовали 4,5 тысячи жителей всех российских округов старше 18 лет.
Всего во время периода самоизоляции
- 28% опрошенных перешли на удаленку;
- 42% продолжили работать в обычном режиме;
- 30% не работали.
- 68% вернулись к работе в обычном режиме;
- 7% чередуют работу дома и в офисе;
После того как в России был объявлен период нерабочих дней из-за коронавируса, многие компании начали массово переводить сотрудников на удаленный режим работы.Довольны таким форматом оказались меньше четверти россиян, говорилось в апрельском исследовании компании Ipsos. Каждый третий респондент (34,5%) отмечал, что ему тяжело сосредоточиться дома. Почти столько же опрошенных указали, что им сложно разграничить личную жизнь и работу (33,8%). 32,9% респондентов при этом пожаловались на маленький экран ноутбука, 30,3% не хватало личного общения с коллегами и клиентами, а более четверти опрошенных — 26,8% — оказались недовольны тем, что на удаленке поправляются и набирают лишний вес.
После того как в Москве 9 июня отменили режим самоизоляции и пропусков, часть работников вернулась в офисы.
По материалам «РБК».