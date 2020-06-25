Налоговый маневр для IT-отрасли может привести к удорожанию ПО

Владимир Путин анонсировал налоговый маневр для IT-отрасли — снижение страховых взносов и ставки налога на прибыль. Но маневр на то и маневр, что государство взамен что-то должно получить. Да еще и не остаться внакладе.

Расходы федерального бюджета на поддержку IT-отрасли предлагается компенсировать за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Согласно предложению Минкомсвязи, на фоне расходов от снижения страховых взносов и налога на прибыль, отмена льготы по НДС в 2021 году принесет в бюджет дополнительный доход в размере 42,5 млрд руб.

При этом IT-компаниям, ПО которых включено в реестр отечественного, предлагается предоставить субсидии, на которые в 2021 году уйдет 11,4 млрд руб.

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Льгота по НДС действует при покупке софта в интернете и в магазинах приложений, так как при этом продается именно лицензия на пользование им, это распространяется на ПО всех компаний, включая иностранные, указывает зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Семенов. При этом компенсирование НДС за счет субсидий и льготы по сборам с фонда оплаты труда касается только российских компаний, а значит, их фактически будут субсидировать за счет НДС, который пользователи будут платить за иностранные лицензии, рассуждает он.

Введение НДС в размере 20% даст повышение цены иностранного софта на 16,67%.