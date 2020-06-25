В Госдуму внесли законопроект о поддержке российских производителей радиоэлектроники

В Госдуму законопроект, направленный на поддержку российских производителей радиоэлектронной продукции.

Документ дополняет закон «О промышленной политике в РФ» понятием «российское юридическое лицо без иностранного участия, являющееся производителем российской радиоэлектронной продукции». Под ним понимается юрлицо, включенное в единый реестр производителей российской радиоэлектронной продукции, требования к участникам (учредителям, конечным бенефициарным владельцам) которых устанавливаются правительством РФ.

Согласно законодательной инициативе, в целях стимулирования деятельности в сфере радиоэлектронной промышленности кабмин будет также утверждать правила формирования и ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции, содержащего информацию о комплектующих изделиях, компонентах, базовых, конструкционных и вспомогательных материалах, из которых она изготавливается, и об их производителях.

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Также, согласно документу, правительство будет утверждать и план мероприятий, направленный на стимулирование деятельности производителей российской радиоэлектронной продукции, в том числе стимулирование экспорта и внутреннего спроса, локализацию производства новых видов продукции, оценку необходимых материальных, финансовых и кадровых ресурсов, целесообразности применения временных льгот по налогам и сборам, а также порядок осуществления мониторинга деятельности организаций, включенных в единый реестр.

«Реализация законопроекта позволит правительству Российской Федерации проводить комплексные мероприятия по поддержке российских производителей радиоэлектронной продукции с помощью как бюджетных, так и налоговых инструментов», — цитирует РИА Новости авторов законопроекта.