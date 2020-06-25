При заселении отдыхающих пар в крымские отели свидетельство о браке требовать не будут

Крымские отели и санатории ждут гостей из других регионов с 1 июля. Своих отдыхающих принимают уже с 15 июня.

Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что у пар, которые заселяются в один гостиничный номер, не будут требовать свидетельства о браке.

«Пункт 19 гласит, что „размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного“. Скажите мне, пожалуйста, где здесь написано о том, что от гостей будут требовать свидетельство о браке или штамп в паспорте?» — сказала Пеньковская в рамках онлайн-форума «Крым. Севастополь. Сезон 2020», отвечая вопрос, может ли, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в один гостиничный номер заселиться пара, которая официально не оформила свое семейное положение.

Также она добавила:

«Роспотребнадзор рекомендовал не заселять в один номер гостиницы людей, которые ранее не контактировали друг с другом, чтобы избежать рисков инфицирования при тесном контакте. Пункт рекомендаций звучит как «размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного».

По материалам «РИА Новости».