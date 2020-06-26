Постановление о выплатах на детей до 16 лет уже подписано

Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не придётся заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.

Те родители, которые ещё не успели оформить пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь – июль единой суммой.

В обращении к гражданам 23 июня Владимир Путин поручил выплатить пособия в размере 10 тыс. рублей второй раз. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет.