Эксперимент по прослеживаемости товаров до 31 декабря. Ждут поправки в Налоговый кодекс

Эксперимент по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ для внутреннего потребления, продлевается до 31 декабря 2020 года. Постановлении правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации.

Эксперимент должен был продлиться до 30 июня.

Перенос связан с тем, что готовятся поправки в Налоговый кодекс в части прослеживаемости товаров и они должны будут вступить в силу с 1 января 2021 года. И дату прекращения эксперимента надо состыковать с датой вступления в силу поправок.

Эксперимент затрагивает 10 товарных групп, среди них — холодильники, стиральные машины, мониторы, проекторы, транспортные средства промышленного назначения. Предполагается документальное отслеживание товара с момента прохождения таможни. На упаковке должны располагаться специальные электронные устройства с информацией о совершённых действиях с продукцией.