До 30 сентября можно ходить в банк с просроченным паспортом. И открывать счета без личного присутствия

ЦБ продлил до 30 сентября действие некоторых мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Банк России принял решение продлить действие следующих мер:
- Открытие счетов без личного присутствия физлицам, ИП или юрлицам. Но, только для получения или осуществления социально значимых платежей (физлицам), или для получения кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости (для ИП и компаний).
- Обслуживание по паспортам с истекшим сроком действия.
- Не будут штрафовать банки за нарушения сроков передачи информации органам валютного контроля в рамках Указания Банка России от 30.08.2017 № 4512-У.
- Предоставление права кредитным организациям не учитывать период с 30 марта по 30 сентября 2020 года включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций
- Также не будет пока мер воздействия за нераскрытие информации, подлежащей обязательному раскрытию.
А некоторые меры ЦБ решил не продлевать:
- Так, не продлевается возможность использлования банковских карт с истекшим сроком действия.
- За просрочку банками формирования кредитных историй снова начинают штрафовать.
- Также возвращаются меры воздействия на профессиональных участников рынка ценных бумаг за нарушение сроков отчетов советам директоров.
Проверки ЦБ также возвращаются.
По материалам с сайта ЦБ.