До 30 сентября можно ходить в банк с просроченным паспортом. И открывать счета без личного присутствия

ДмитрийW я так понимаю вы просто не поняли ничего, ну заплатите преподу в институте за частные занятия, об... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Natali Kr Лично я не увидела столь категоричных высказываний в ее позиции. Просто прочитала все сначала и д... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Natali Kr Дмитрий, а вы сами хоть раз предъявили свои расчеты? Или просто так трындите, что в США все лучше... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

ДмитрийW Да просто надоели недоучки, высказывающие своё мнение что они там что то считают. Считаешь? - Пок... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Надежда-25 эмм... а разве нормальный директор не должен вот это все знать и соблюдать? Хотя бы потому, что п... Восемь простых точек контроля главного бухгалтера. Статья, которая вам не понравится

Надежда-25 а те, кто не могут - на обочину жизни, судьба такая. А в роли Бога - г-жа Алейда 😇... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Над.К Да ладно! Чего вдруг балконам-то отваливаться? Многие не хотят переезжать из своего зеленого райо... В Москве расселяют 134 пятиэтажки. По программе реновации

Над.К Эээ, и все 670 имеют долги по имущественным налогам? НДФЛ с зарплаты тут вообще ни при чем. Речь ... С 2021 года меняются правила заполнения платежек. Вышел проект

Над.К Хорошо, пусть ей не 59, а 56. Т.е. досрочной пенсии нет. Почему вдруг она не должна иметь право н... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

VikaV2193 Ну, это пока. Мир же меняется непредсказуемо. А у вас и новая специальность в кармане будет прибы... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Да я и своей специальностью нормально зарабатываю. Мне зачем? Я не ною как вокруг всё плохо и дай... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда И, надеюсь, что не попаду в подобную ситуацию. И, как и многие, в те же пресловутые 90-е и полы п... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Там это тоже писала (ну зачем читать, правда?). Есть досрочный выход на пенсию и всем вложившимся... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек