Режиссеру Серебренникову и руководителям «Седьмой студии» дали условные сроки

Мещанский суд Москвы закончил оглашение приговора по делу «Седьмой студии».
Режиссер Кирилл Серебренников получил три года условно, в срок зачтут срок задержания и срок домашнего ареста.
Бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину назначен тоже условный на срок три года, но с испытательным сроком, тоже на три года
Бывший генпродюсер Алексей Малобродский получил два года условно.
Серебренникову не запрещено занимать должности в госучрждениях культуры. Итину и Малобродскому — запрещено.
Софье Апфельбаум переквалифицировали обвинение на халатность. Согласно ст. 78 УК срок давности не превышает двух лет и уже истек. Поэтому назначенный ей штраф (100 тыс. рублей) тут же и был отменен.
С Серебренникова, Итина и Малобродского будет взыскана сумма ущерба (128,9 млн рублей).
Обвинение строилось прежде всего на показаниях Нины Масляевой — экс-главбуха «Седьмой студии». Она утверждала, что руководители студии завышали финансовый план, обналичивали государственные субсидии через подставные фирмы, а наличными пользовались в том числе нецелевым образом. Апфельбаум же со стороны Минкультуры прикрывала эти нарушения.