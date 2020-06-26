Режиссеру Серебренникову и руководителям «Седьмой студии» дали условные сроки

Мещанский суд Москвы закончил оглашение приговора по делу «Седьмой студии».

Режиссер Кирилл Серебренников получил три года условно, в срок зачтут срок задержания и срок домашнего ареста.

Бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину назначен тоже условный на срок три года, но с испытательным сроком, тоже на три года

Бывший генпродюсер Алексей Малобродский получил два года условно.

Серебренникову не запрещено занимать должности в госучрждениях культуры. Итину и Малобродскому — запрещено.

Софье Апфельбаум переквалифицировали обвинение на халатность. Согласно ст. 78 УК срок давности не превышает двух лет и уже истек. Поэтому назначенный ей штраф (100 тыс. рублей) тут же и был отменен.

С Серебренникова, Итина и Малобродского будет взыскана сумма ущерба (128,9 млн рублей).