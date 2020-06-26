Сотрудник, выполнявший указание руководителя, не будет признан соучастником

Верховный суд постановлением Пленума № 7 от 11 июня, в числе прочего разъяснил, когда в экономических преступлениях фигурирует группа лиц.

«При рассмотрении дел о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, совершенных в составе группы лиц, с учетом того, что такие деяния являются умышленными, необходимо выяснять все обстоятельства, указывающие на субъективное отношение к содеянному каждого из подсудимых. Исходя из положений части 2 статьи 35 УК РФ для правовой оценки таких преступлений как совершенных группой лиц по предварительному сговору в судебном заседании должны быть установлены:

наличие у каждого из соучастников умысла на совершение преступления в составе группы лиц;

наличие между ними предварительной договоренности о совместном совершении действий (бездействии), составляющих объективную сторону преступления;

непосредственное участие каждого в выполнении всех или части этих действий.

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При этом особое внимание следует уделять проверке правильности квалификации по делам указанной категории, когда за совершение деяния наряду с индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации привлекается лицо, не обладающее указанным статусом, например

То есть, нельзя привлекать сотрудника за соучастие в преступлении, если он просто выполнял распоряжение руководителя.

«Сложившиеся между таким лицом и индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации трудовые или личные отношения в рамках осуществления предпринимателем или организацией хозяйственной деятельности сами по себе не могут рассматриваться в качестве доказательства совершения ими преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, а выполнение работником распоряжений руководителя, связанных с осуществлением преступной деятельности, не может выступать единственным основанием для привлечения работника к ответственности за соисполнительство в таком преступлении».

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При этом, дается однозначная трактовка для случаев экономических преступлений, совершенных в группе:

«Если исполнителем преступления является лицо, отвечающее признакам специального субъекта (предусмотренным, например, в частях 5–7 статьи 159, статьях 159.1 , 160, 176, 178, 195–199.4, 201 УК РФ), то указанные деяния могут признаваться совершенными группой лиц по предварительному сговору только в случае, когда в совершении деяния участвовали два и более таких субъекта. Иные работники организации не могут признаваться соисполнителями указанных преступлений».

Текст постановления можно скачать из вложения.