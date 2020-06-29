Пересмотрят порядок формирования реестра пострадавших НКО

Разработаны поправки в Постановление Правительства № 847 от 11.06.2020, которым утверждено положение о реестре социально ориентированных НКО.
Проект опубликован на федеральном портале.
Дело в том, что реестр пострадавших НКО не может быть размещен в открытом доступе со сведениями, определенными постановлением № 847, ибо эти сведения составляют налоговую тайну.
Так, согласно Постановлению № 847 ФНС должна предоставить в МЭР для целей формирования реестра следующую информацию:
- о благотворительных НКО на УСН, применяющих пониженные тарифы страховых взносов;
- об НКО на УСН, осуществляющих деятельность в области соцобслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства, применяющих пониженные тарифы страховых взносов.
Соответственно, критерии о применении УСН и пониженных взносов как основание для попадания НКО в реестр исключат из постановления № 847.
Это не приведет к значительному сокращению числа НКО, которым будут предоставлены меры поддержки, говорится в пояснительной записке.
Так, организации, работающие в сфере образования, войдут в реестр на основании наличия лицензии на образовательную деятельность. Организации предоставляющие услуги в сфере соцобслуживания, культуры и спорта, как правило, либо являются получателями субсидий из бюджетов разных уровней, либо получают статус исполнителя общественно-полезных услуг.
Указанные организации также вошли в реестр СОНКО, размещенном на сайте Минэкономразвития.
Какие меры поддержки разработаны для НКО и как ими воспользоваться: инструкция