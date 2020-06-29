Заполнение графы «Предрейсовый техосмотр и медосмотр» в путевом листе. Каждый день или можно каждый месяц?

Интересный вопрос об оформлении путевых листов. А именно, о графе «Предрейсовый техосмотр и медосмотр». Как часто ее нужно заполнять?

А задали его в «Красном уголке бухгалтера»:

«Расскажите, пожалуйста, как вы оформляете путевой лист директора? Как поступаете с графой „Предрейсовый техосмотр и медосмотр“? Оформляете за каждый день отдельно или раз в месяц?».

А вот что пишут в комментариях:

«Графу оставляем пустую, путевые заполняем каждый день. Машина личная в аренде ООО».

Есть еще такой совет:

«Если не транспортные услуги, то можно и раз в месяц или по пол месяца, главное маршруты следования чётко прописывать, и чего не надо не писать. А формулировку „по городу“ выкидывать с налога на прибыль».

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Но комментатора тут же поправили:

«Нельзя раз в месяц. Только на 1 день с 2020 года».

А вот еще точнее:

«С 2020г. есть изменения, сейчас действует новая редакция приказа Минтранса № 152. Путевые листы нужно оформлять на 1 день, если поездка в одну точку не является длительной. К примеру, если дорога автомобиля занимает несколько дней, тогда путевой лист выдаётся при выезде на весь период поездки. В иных случаях — на один день».

Но и тут поправляют:

«Более изменения эти касаются при списания ГСМ и запчастей при ОСНО, при спецрежимах нет смысла, да и изменения сами себе противоречат как обычно. Полгода спорим с Заказчиками».

Кто-то считает, что никому это не нужно, поэтому заполнять не нужно.

А кто-то считает так:

«Как Вам удобно так и делайте, у меня несколько транспортных организаций и у всех по разному, в основном зависим от Заказчика, делаем по их требованиям, если у Вас не услуги, то удобнее на месяц».

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В общем, дело ясное, что дело темное.

Коллеги, а как вы думаете, как все-таки правильно?