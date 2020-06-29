Компания не может сдать отчетность из-за блокировки ЭЦП. Причем, к директору у налоговиков претензий нет. Сбой?

Очередная странность от налоговиков. Люди не могут отправить отчетность через ЭЦП. Похоже, ее заблокировали. При этом, с компанией все хорошо, претензий нет. Вроде как.

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера»:

«Коллеги, помогите разобраться! ООО не может отправить отчетность. Фото протокола прилагаю. С директором все хорошо, в ЕГРЮЛ все хорошо, в списке дисквалифицированных директора тоже нет, проверяли на сайте ИФНС. В техподдержке Такскома все проверили, все данные правильные везде. Что в такой ситуации делать? НДС и прибыль сдать не могут, остальное на бумаге отнесли, все приняли в налоговой и провели».

А вот фото:

Либо технический сбой, либо что-то там все-таки не так гладко с компанией, как пишут. Может, хотят директора лично принять в налоговой. Только вот был он там уже.

А вот что в комментариях:

«Наверное, в таком случае надо искать „недействительность“ сведений не только в своей налоговой, но и в регистрирующей налоговой — в 46-й. В отдел Учета в 20-й обращались? Может у вас история подобная недостоверности юр. адреса».

Правда, топикстартер пишет, что директор ездил в территориальную налоговую, претензий к нему никаких нет. В выписке из ЕГРЮЛ тоже все хорошо.

Правда, насчет выписки:

«Да, запись в ЕГРЮЛ должна быть. Но дело в том, что в ЕГРЮЛ данных намного больше, чем мы видим в выписке. У меня была ситуация, когда адрес места жительства директора не соответствовал действительному. ФМС тупо не передала данные».

Кто-то возмущен:

«Безобразие! Налоговая как всегда свои проблемы на налогоплательщиков сгрузила. У них какой-то сбой или галочка не там стоит. Остаётся ходить и доказывать, что не верблюд».

Вот еще совет:

«Можно официальный запрос отвести в налоговую. Пусть официально отвечают, а потом в вышестоящую писать».

Хороший совет. Только на запрос по регламенту они до 30 дней отвечают. Пока все отпишутся, все сроки отчетности пройдут. А штрафы никто не хочет.

Собственно, об этом дальше пишут:

«Да, будут писать, но пока налоговая ответит, а НДС и прибыль сдать то они не могут, так и счет заблокируют».

Правда, если совсем уж прижимает, можно и так:

«НДС, наверное, можно платно попросить аутсорса сдать».

А у кого-то было подобное:

«Было тоже самое при сдаче нулевой декларации по НДС год назад. После того как налоговая выставила штраф, написали ответ с угрозой подать в прокуратуру и приложили все документы, что сдавали во время. Налоговая отстала».

Может, новый способ пополнить бюджет?

Еще совет:

«Как вариант. Зайдите на налог.ру в личный кабинет с ЭЦП и проверьте там всю информацию. И там попробуйте сдать отчетность».

А вот более подробный:

«Этот вопрос решается только с налоговой, таким способом они осуществляют проверку номинальный директор или нет, фактически фирма деятельность ведёт или нет, соблюдена ли налоговая нагрузка. Директор должен сходить к ним на приём, если все ок, они разблокируют декларацию, но у них как всегда могут быть технические сбои, поэтому лучше брать телефон инспектора и звонить».

Кто-то говорит, что это частая ошибка:

«А такая ошибка о неверно указанных сведениях о руководителе у меня в последнее время через раз приходит, даже на запрос выписок... Это сбой у них, обновляются наверное».

Предлагают еще перевыпустить подпись:

«Попробуйте перевыпустить подпись У нас в СБИС была похожая ситуация, не принимались отчёты, налоговая била себя в грудь, что это не они. Перевыпустили подпись и все само решилось».

Подытожим:

«Попробуйте в Пенсионный фонд что-то отправить. Если получится, значит, это налоговая балуется. Заблокировали ЭЦП, хотят директора, если директор там уже был, значит не в том отделе, который заблочил. А вообще, нужно звонить в свою ИФНС и выяснять, что с ЭЦП. Мне все прекрасно ответили, почему произошло. Нужно немного настойчивость проявить. Кстати, еще у своего оператора можно спросить. ИФНС блокировки рассылает им».

Вообще, сейчас лучше найти способ сдать отчетность, чтобы под штрафы и блокировку счета не попасть. И параллельно разбираться с налоговиками. То ли правда сбой, то ли что-то, по их мнению, с компанией не так.