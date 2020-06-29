Расходы на зарплату молодым специалистам частично хотят переложить на государство

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил изъять из ТК мораторий на испытательный срок для выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования на первом рабочем месте.

Эту инициативу прокомментировали профсоюзы.

«Работодатели опасаются брать на работу выпускников учебных заведений, потому как устанавливать молодым специалистам на первом рабочем месте испытательный срок нельзя по закону. Следовательно, если выпускник не покажет себя специалистом и (или) не будет мотивирован на профессиональное развитие, с увольнением его придётся повозиться, да ещё и выплачивать ему в буквальном смысле ЗРЯплату, теряя далеко не лишние деньги. Из-за подобных выпускников страдают все: и большинство хорошо подготовленных ребят, и сами работодатели, которым очень не хватает талантливой молодёжи, но высок риск ошибки», — заявила заместитель председателя ФНПР Нина Кузьмина

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Она отметила, что прямо отменять запрет на испытательный срок для впервые выходящих на рынок труда нельзя.

Поэтому профсоюзы предложили ввести новую форму занятости наподобие стажировок, которая могла бы дать опыт работы и стать первым рабочим местом, а также повысить конкурентоспособность молодёжи на рынке труда.