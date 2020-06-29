Интересный вопрос, который прямо хочется процитировать: «где та тонкая грань между платной и бесплатной консультацией?». И правда, где она?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера»:

«Коллеги, как вы консультируете клиентов? Когда за деньги, а когда бесплатно? Где грань? Понятно, что вопрос „как мне структурировать бизнес, что налога было меньше“ — это платная консультация. А вот может ли учредитель внести деньги имуществом? Или как нам внести деньги в дочернюю компанию? Где грань между платно/бесплатно?»

Консультация это вообще материя тонкая. Все очень сильно зависит от клиента. Вот такой клиент тут:

«Услышала от клиента, что он хочет,что бы его консультировали по минимизации налогов. Но это же не бесплатно должно быть. На консультацию даже легкую и устную надо потратить время. Или вариант — предлагаешь клиенту перевести оплату аренды у физлица на договор с самозанятым. Вроде как бесплатно. А можно и не рекомендовать... Порекомендовал — вроде как лояльность повысил. Но клиент отказался, а потом ворчит, что вычет на ребёнка не сделали с этого договора.... Как вы показываете ценность консультации? За что берёте деньги?

Бывает еще такое. Олдин раз проконсультируешь а потом начинают по каждому чиху звонить, как в личную справочную.

А вот чем поделились в комментариях:

«Если не могу ответить сразу устно за 15 мин разговора — консультация платная. По цене оговариваем отдельно. Это не самый правильный подход, но он понятен и мне и клиенту. Юристы никогда не отвечают так. Они любые консультации оценивают после получения письменного вопроса».

Юристы в этом плане да, что называется, собаку съели.

«Как вариант, нужно чётко разделить в голове у себя и клиента — что является бесплатным советом, а что — профессиональной платной консультацией с перелопачиванием нормативки и клиентской базы».

Но бывает ведь и так, что сначала звонят, вроде, с небольшим вопросом. А начинаешь за концы тянуть — и там их целый клубок, оказывается. Да и у каждого своя квалификация.

Собственно, ТС так и пишет:

«Критерий по времени не совсем подходит — я за 10 минут могу рассказать сложную схему или налоги по КИК.... А кто то на это неделю потратит и 30 тыс возьмёт. Вы для себя как определяете?».

На это ей ответили:

«Оценивать нужно как в той байке — не стоимость одного удара молотком, а знание места, куда ударить. Если вы считаете, что ваша консультация стоит 30 тыс. руб или 100 тыс. руб. — ну так и берите эту сумму. Разделите ее на стоимость единицы вашего времени, получившееся число часов включите в документ. Точка».

Не самый плохой совет, кстати. Каждый свою цену определяет сам, и если кому не нравится — может найти дешевле. И не факт, что качественнее.

«Совет — бесплатно. Консультация платно».

На вопрос ТС, как их разграничить, ответили так:

«Мой вам совет: возьмите консультацию».

Вообще, всегда можно делать так. Небольшой совет — или по времени ограничен, или по даваемой информации. Все, что свыше — уже за плату.

Хотя, бывают и у юристов подобные «клиенты». Особенно этим грешат родственники, знакомые, и пр. Мол, «у меня тут на машине некачественнно масло поменяли, куда мне обратиться, напиши мне жалобу и пр.». А на вежливый отказ, или хотя бы на предложение чем-то компенсировать затраченное время, сразу выплескивается масса негатива.

Хотя это и у врачей, и у айтишников, у всех есть.

Кто-то рассказал притчу:

«Пикассо ужинал в одном из ресторанов, и к нему подошла женщина. Она его узнала и попросила нарисовать что-нибудь прямо сейчас, в ресторане. Пикассо взял карандаш, салфетку и сделал набросок городского пейзажа. Когда женщина протянула руку в надежде получить рисунок, художник сказал: „он стоит десять тысяч долларов!“ „Но вы потратили на это десять минут!“ — возразила женщина. „Я потратил на это 50 лет!“ — сказал художник».

А подытожим вот таким советом:

«Нет запроса, нет советов, нет консультаций. Все, на что запрос — платное. Бесплатный сыр только в мышеловке, причем мышь — тот, кто эти советы раздаёт. Раз бесплатные, значит ценности у них нет, и значит, еще и виноваты будете. Никакой лояльности вы не получите, а получите обесценивание своих знаний и труда».

Коллеги, а что вы думаете? Стоит бесплатно консультировать?