Торговые центры просят продлить мораторий на взыскание налоговых долгов минимум до октября

Российский совет торговых центров обратился к первому заместителю председателя правительства России Андрею Белоусову с просьбой продлить мораторий на взыскание задолженности по налогам и сборам торговых центров как минимум до 1 октября.

«В целях поддержки предпринимателей в этот сложный период просим вас дать поручение продлить приостановление применения мер взыскания задолженности и соответствующих обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, как минимум до 1 октября 2020 года», — говорится в письме, с которым ознакомился ТАСС.

В письме отмечается, что вследствие сложившейся ситуации торговые центры получат за второй квартал 2020 года не более 10-15% арендного дохода по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом льгот в налоговой сфере практически нет. Срок уплаты НДС за 1 квартал для этой отрасли никто не отодвигал, но денег на его уплату нет. Счета торговых центров могут быть заблокированы, что означает дальнейшую приостановку деятельности не менее 25% всей розничной торговли страны.