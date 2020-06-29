Безработица увеличилась в 3,5 раза. Но все хорошо, это не взрывной рост

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем в 3,5 раза с 1 апреля.
Однако глава кабинета министров сччитает, что резкого роста безработицы удалось избежать.
«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза», — цитирует Мишустина ТАСС.
«Судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать», — констатировал Мишустин.
На совещании премьер предложил обсудить, как складывается ситуация в стране с занятостью и какие меры необходимо предпринять, чтобы выполнить поручение президента РФ Владимира Путина о полном восстановлении рынка труда в следующем году, о чем глава государства говорил в обращении к россиянам на прошлой неделе.