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Обвинение в дроблении и налоговые доначисления за перевод части бизнеса на директора. Свежая практика

Перекинул часть бизнеса на директора – получи обвинения в дроблении и налоговые доначисления! Позиция судов по свежему кейсу. 

Пятый арбитражный апелляционный суд (5 ААС) подтвердил решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 3 по Камчатскому краю об искусственном дроблении бизнеса ООО «Вилючинская верфь» для оптимизации налогов. Ранее аналогичное решение вынес арбитражный суд Камчатского края, оно вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, в 2018 году МИФНС провела в отношении ООО «Вилючинская верфь» выездную проверку (ВНП) уплаты налогов в 2015 – 2016 годах. По итогам проверки налоговики пришли к выводу, что компания вместе со своим директором (владеющим долей в 45%) Евгением Никитиным искусственно разделили единый бизнес. Для этого Евгений Никитин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) с объектом «Доходы».

По итогам ВНП налоговый орган доначислил ООО «Вилючинская верфь» налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, а также пени и штрафы. Частично налогоплательщик размер НДС и налога на прибыль сумел оспорить в управлении ФНС по Камчатскому краю, после чего обратился в суд с требованием признать незаконным решение МИФНС.

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Суд пришел к выводу, что налогоплательщик с целью получения необоснованной налоговой выгоды (ННВ) в виде снижения налоговых обязательств по налогу на прибыль организаций и НДС занизил в бухгалтерском и налоговом учете суммы полученного дохода в результате разделения выручки, полученной от осуществления собственной деятельности и подконтрольного и взаимозависимого ему ИП Евгения Никитина, применяющего специальный налоговый режим (УСН).

Как налоговый орган доказал схему искусственного дробления бизнеса

Суд указал, что деятельность ИП Евгения Никитина имитирована с целью выведения налогоплательщиком из-под налогообложения НДС и налогом на прибыль организаций большей части выручки, полученной от реализации работ (услуг) по ремонту морских судов, которая указана в первичных документах, составленных от имени ИП.

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Взаимозависимость между ООО «Вилючинская верфь» и ИП Евгением Никитиным подтвердили следующие доказательства:

  • Никитин Е.В. является генеральным директором ООО «Вилючинская верфь» и одновременно зарегистрирован как ИП;0
  • с момента регистрации и до настоящего времени Евгений Никитин является учредителем ООО «Вилючинская верфь» с долей уставного капитала 45%;
  • виды деятельности ООО «Вилючинская верфь» и ИП Никитина Е.В. согласно данным ЕГРЮЛ, ЕГРИП, анализам выписок банка, совпадают;
  • общий IP-адрес компьютера, с которого осуществлялось подключение к системе «Банк-Клиент»; компьютер находится по юридическому адресу ООО «Вилючинская верфь»;
  • бухгалтерский и налоговый учет ООО «Вилючинская верфь» и ИП Никитина Е.В. ведутся на одном компьютере (базы 1-С «Бухгалтерия» ООО «Вилючинская верфь» и предпринимателя находятся на одном компьютере, что подтверждается выемкой сотрудниками УВД баз бухгалтерского учета, налоговых, бухгалтерских и иных отчетных документов ха 2015 – 2016 годы);
  • в проверяемый период расчетные счета ООО «Вилючинская верфь» и предпринимателя открыты в одном банке;
  • доверенное лицо предпринимателя с 01.04.2019, являясь главным бухгалтером ООО «Вилючинская верфь», осуществляла сдачу налоговых деклараций ИП Никитина Е.В. по УСН за 2015–2016 годы;
  • общие заказчики – ООО «Рыбхолкам», АО «Озерновский РКЗ № 55», ОАО «Колхоз Октябрь», ОАО «Колхоз им. Бекерева», ООО «Укинский лиман», ООО «Ивашка Сервис», которые показали, что ремонт маломерных судов осуществлялся на территории верфи в г. Вилючинск;
  • отсутствие у ИП Никитина Е.В. принадлежащих ему основных средств, кадровых ресурсов. Налоговый орган установил, что ИП Никитин Е.В. привлекал к ремонтным работам, формально отнесенным на него, сотрудников ООО «Вилючинская верфь», при этом контроль за осуществлением работ производил самостоятельно;
  • судоремонтная база, расположенная по юридическому адресу ООО «Вилючинская верфь», директором и предпринимателем воспринимается как единое целое одного производственного комплекса, на котором ремонт судов производится сотрудниками ООО «Вилючинская верфь»;
  • работы по договорам подряда, заключенным с заказчиками, выполнены сотрудниками ООО «Вилючинская верфь», что подтверждается их допросами;
  • отсутствие у ИП Никитина Е.В. расходов по договорам, заключенным с заказчиками на осуществление ремонта судов, в то время как выполнение условий договоров предполагает несение расходов (в том числе зарплаты, отчислений во внебюджетные фонды, расходов по управлению, покупки материалов и др.). При этом данные расходы несет ООО «Вилючинская верфь»;
  • обналичивание денег: анализ банковской выписки по расчетному счету ИП Никитина Е.В. показал, что им а 2015–2016 годах производилось систематическое списание денег со счета, открытого для осуществления предпринимательской деятельности, на свои личные счета;
  • отчуждение имущества ООО «Вилючинская верфь» в пользу Никитина Е.В., а затем пользу Минко О.И. (заместитель генерального директора). При этом на счета ООО «Вилючинская верфь» деньги за реализацию имущества от Никитина Е.В. не поступали, тогда как деньги от Минко О.И. поступили на счет Никитина Е.В.
Суд указал, что все установленные факты в совокупности с доказательствами, полученными в ходе проведения контрольных мероприятий, свидетельствуют о том, что руководителем ООО «Вилючинская верфь» Евгением Никитиным совершены действия по умышленному вовлечению в процесс выполнения ремонтных работ фиктивное звено - ИП Никитин Е.В. - с целью снижения налоговых обязательств и создания искусственной ситуации, при которой видимость действий двух налогоплательщиков (общества и ИП) прикрывала деятельность одного налогоплательщика - ООО «Вилючинская верфь».

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«Коллегия апелляционной инстанции считает верным вывод, что в рассматриваемом случае дробление бизнеса состоит в том, что обществом в лице его руководителя Никитина Е.В. в проверяемом периоде совершены действия по умышленному вовлечению в процесс выполнения работ на маломерных судах взаимозависимого предпринимателя, применяющего УСН, с целью снижения своих налоговых обязательств путем формального соблюдения действующего законодательства и создания искусственной ситуации, при которой видимость действий нескольких налогоплательщиков прикрывала деятельность одного налогоплательщика», - указал в постановлении 5 ААС.

Также апелляция указала, что налогоплательщик не привел «конкретных обоснований наличия разумных экономических или иных причин в части распределения части выручки, полученной ООО «Вилючинская верфь» и предпринимателем»: в чем конкретно заключалось повышение управляемостью бизнесом, увеличения его эффективности и получение положительного экономического эффекта.

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О применении расчетного метода для исчисления подлежащих уплате налогов

В первой и апелляционной инстанциях юристы ООО «Вилючинская верфь» настаивали на том, что налоговый орган неправильно применил расчетный метод при определении суммы доначислений в связи с простым объединением доходов двух хозяйствующих субъектов. «ИП Никитин Е.А. применял УСН и у него отсутствовала обязанность ведения учета расходов. Таким образом, при проведении проверки в рамках объединения полученных двумя хозяйствующими субъектами доходов, при исчислении сумм действительных налоговых обязательств налоговым органом не применена соответствующая методика, позволяющая определить не только сумму полученных доходов, но и сумму расходов, понесенных в связи с извлечением дохода. Указанное привело к завышению действительных налоговых обязательств», - приводится в постановлении 5 ААС позиция налогоплательщика.

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Апелляционный суд указал, что «расчетный путь определения сумм налогов в конкретной ситуации является средством защиты интересов бюджета от недобросовестных действий налогоплательщиков и направлен на соблюдение баланса частных и публичных интересов». По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Сергея Филиппова, самым острым для правоприменительной практики остается вопрос «налоговой реконструкции» по делам о необоснованной налоговой выгоде.

«Налоговые органы последовательно занимают позицию об отсутствии у них обязанности проводить «налоговую реконструкцию» по данным категориям дел (см. ФНС России в своем письме от 16 августа 2017 года № СА-4-7/16152@). В данном споре суды посчитали обоснованным вывод налогового органа о применении расчетного метода для исчисления подлежащих к уплате в бюджет налогов (пп. 7 п.1 ст. 31 НК РФ). «Отсутствие учета доходов и расходов и объектов налогообложения по НДС и налогу на прибыль организаций» у взаимозависимого индивидуального предпринимателя – доводы, которые помогли инспекции убедить судебные инстанции в своей правоте», - отмечает Сергей Филиппов.

Дело: А24-9177/2019.

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