Обвинение в дроблении и налоговые доначисления за перевод части бизнеса на директора. Свежая практика

В Астраханской области работодатель вместо сокращения работника, нанял юриста и сфабриковал ему "...
>(у которых, как правило свободный график),Ничего не путаешь?Если время работы, то да. Свободн...
А как можно обсуждать пособия, не затрагивая тех, кто только на них и живет? Любое увеличение пос...
Я правильно понимаю, в школу в сентябре мы скорее всего не пойдем... ...
Наконец-то здравый голос!
Начали за относительное здравие (ибо сначала хорошо хорошо бы договориться о предмете - мы идеаль...
Я такого не говорила. Это Вы сами так решили. Я сказала, что ущербен Ваш образ мыслей в части "не...
Судя по слухам, в наших краях некий институт, связанный с нефтью, в ближайшее время собирается со...
каким боком минруда ко всему этому относится, вообще непонятно...
Не "без кодов", а в ЕГРЮЛ коды не внесены, потому что раньше этого не делали. В Росстате коды ест...
Здесь нет противоречия - это логично. Не понятно, почему суицит лучший выход по-вашему. Почему пр...
А, мог бы поискать работу по специальности, если бы была такая возможность, и заниматься любимым ...
Да ладно?Статья 213.28. Завершение расчетов с кредиторами и освобождение гражданина от обязательс...
То есть список вакансий уже съежился до работы "типа курьером". То есть государство должно предла...
Вы совсем глупая, да? Да, жить за чужой счет будучи _трудоспособным человеком_, не важно пособие,...
Лучше б номер распоряжения написали, чем давать ссылку на законодательство Челябинска :(...
Даже животные не плодятся, если еды для прокорма мало вообще-то.Ну да-ну да... все ущербны. Вы об...
Космополитен это лично для Вас.
А от чего волосы то встают дыбом? От того что директор совершил преступление (причем дважды, изба...
Все рожать не перестанут. Это невозможно в принципе
Ну, это Вы себе адресуйте такой совет. Это же Вы у себя нашли паранойю ))...
Ну какое собеседование? Вы вообще не читаете, что я пишу. Человека уволили. Он не может устроитьс...
А с переездом вообще никаких проблем. Переезжай и ищи на месте....
У вас я смотрю есть) Нищее детство из каждого сообщения сквозит. Ну, если родители ничему не науч...
Уууу... Ну всё понятно. Надо было метать бисер перед свиньями? Люди читающие сомнительные ресурсы...
Ну так воровать меньше нужно и все будет в порядке. Правильное по сути решение....
Я бы вначале проверил стоимость данного имущества в рамках соответствия доходов/расходов директор...
По-моему, сей абсурд очень сильно напоминает двойное налогообложение. Ибо распространители реклам...
Не успел создать ник, как тут же бросился защищать сирых и убогих......
Трамвай далеко не везде есть. А где остался - не всегда возможно им воспользоваться. Так что бону...
У нас работадатель, тем кто не привлечены к работе 24.06.20 оплачивает 2/3тарифа - это законно? ...
В развитых странах с подобными налоговыми оптимизаторами обращаются еще жестче....
Странная какая-то компания. Без кодов. Они может и отчетность на бумаге рисовали. На печатной маш...
Что там кто кого отымел ,Саудовцы НДС подняли,социальные выплаты прекротиди ,сократили бюджетные ...
30июня цена нефти 41доллор
Сударь компания Сечина за 2019г заплатила 3.6триллионов рублей в казну а компании оставили 800млр...