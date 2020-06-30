Денег от налоговиков не утаишь. Еще две истории о неуплате налогов

Не стоит обманывать. За сокрытие налогов придётся отвечать. Так, в Амурской области по результатам налоговой проверки в поле зрения правоохранительных органов попал генеральный директор охранного предприятия.

В течение восьми месяцев в 2018 году он производил расчёты с партнёрами не через счёт своей компании, чтобы воспрепятствовать принудительному взысканию недоимки по налогам и страховым взносам.

Таким образом, бюджет недополучил около 4 млн руб.

Аналогичным способом пытался утаить от налоговых органов 18 млн руб. руководитель красноярского ООО «Монолит».

В отношении бизнесменов возбуждены уголовные дела за сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.

Для обеспечения возмещения причинённого бюджету ущерба на принадлежащее предпринимателям имущество наложен арест.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».