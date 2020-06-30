Общую врачебную практику предложили включить в список пострадавши отраслей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, Татьяна Кусайко предложила расширить перечень пострадавших от коронавируса отраслей, включив туда вид деятельности «Общая врачебная практика».

Соответствующее предложение она направила в Правительство.

Она пояснила, что в условиях пандемии работа негосударственных медицинских организаций была приостановлена частично или полностью, в том числе в связи с объявлением нерабочих дней, а также из?за обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Также сенатор напомнила, что в субъектах РФ был введен режим повышенной готовности и была приостановлена плановая медицинская помощь.

«После установления режима обязательной самоизоляции произошло резкое снижение посещаемости негосударственных медицинских организаций», — сообщила Татьяна Кусайко.

«При этом в перечень пострадавших на сегодня из негосударственных медицинских организаций включены только организации и ИП, оказывающие стоматологическую помощь населению», — продолжила законодатель.

«В тоже время, вид деятельности „Общая врачебная практика“, который включает в себя медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины, предоставляемые врачами общего профиля, в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики не включен», — подчеркнула Татьяна Кусайко.