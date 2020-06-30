За период карантина сократили 680 тыс. работников

Около 15 млн человек не работали во время карантинных ограничений, из них только 680 тыс. или 4,5% были сокращены. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда.

«На фоне того, что у нас на пике 15 млн рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа, это в целом неплохой результат», — цитирует министра ТАСС.

Он также отметил, что с 1 апреля более 2 миллионов безработных встало на учет в службах занятости, из них треть — это сотрудники, которые были сокращены. По словам министра, сокращения происходили в основном в пострадавших отраслях экономики.

При этом Решетников ожидает, что министерство выполнит задачу, поставленную президентом, и в 2021 году уровень занятости населения вернется к уровню 2019 года в связи с принятым пакетом мер поддержки экономики.