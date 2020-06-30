Расширен список пособий, которые будут перечислять только на карту «Мир»

Опубликовано Постановление Правительства №920 от 25.06.2020 с поправками в Постановление от 01.12.2018 № 1466, где идет речь о переводе некоторых пособий на карты «Мир».

Как мы писали ранее, срок такого перехода продлен с 1 июля до 1 октября 2020.

Кроме того, в Постановление №1466 внесены и другие поправки, которые начнут действовать после 1 октября 2020 года.

Расширен перечень пособий, которые будут зачисляться только на карту «Мир».

В него включены выплаты, установленные в соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и Указом Президента от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Поясним, в Указе №606 речь идет о региональных выплатах нуждающимся семьям, в том числе – на третьего и последующего ребенка в возрасте до 3 лет. В Указе №199 говорится о выплатах на детей от 3 до 7 лет.

Для получения этих денег родителям придется оформить карту «Мир».

Это правило будет действовать с 1 октября 2020 года.