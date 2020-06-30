Автомобили инвалидов будут внесены в специальный реестр. Для этого надо подать заявление в ПФР

С 1 июля 2020 индивидуальные опознавательные знаки «Инвалид» федеральные учреждения медико-социальной экспертизы выдавать больше не будут.
До 1 января 2021 года инвалиды или их законные представители для получения права на бесплатную парковку должны подать заявление в ПФР о внесении машины в специальный реестр.
Поясним, 1 июля 2020 года в силу вступает Федеральный закон от 18.07.2019 № 184-ФЗ, согласно которому в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) будут размещаться сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом или перевозящем инвалида.
Внесение сведений в реестр необходимо в целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств инвалидов.
Право на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств имеют инвалиды 1,2,3 группы и дети-инвалиды.
Заявление о включении автомобиля в реестр можно подать через:
- Личный кабинет в системе ФРИ;
- портал услуг;
- МФЦ.
- государственный регистрационный номер транспортного средства;
- марка и (или) модель (коммерческое наименование) транспортного средства (если они были присвоены изготовителем транспортного средства);
- дата и время размещения (изменения) сведений о транспортном средстве;
- дата подачи заявления о размещении сведений о транспортном средстве.
При необходимости изменения сведений о транспортном средстве нужно будет подать новое заявление. Актуальными будут считаться последние по времени размещения в ФРИ сведения о транспортном средстве.