Автомобили инвалидов будут внесены в специальный реестр. Для этого надо подать заявление в ПФР

С 1 июля 2020 индивидуальные опознавательные знаки «Инвалид» федеральные учреждения медико-социальной экспертизы выдавать больше не будут.

До 1 января 2021 года инвалиды или их законные представители для получения права на бесплатную парковку должны подать заявление в ПФР о внесении машины в специальный реестр.

Поясним, 1 июля 2020 года в силу вступает Федеральный закон от 18.07.2019 № 184-ФЗ, согласно которому в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) будут размещаться сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом или перевозящем инвалида.

Внесение сведений в реестр необходимо в целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств инвалидов.

Право на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств имеют инвалиды 1,2,3 группы и дети-инвалиды.

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Заявление о включении автомобиля в реестр можно подать через:

Личный кабинет в системе ФРИ;

портал услуг;

МФЦ.

В реестре инвалидов будут размещены сведения о транспортном средстве:

государственный регистрационный номер транспортного средства;

марка и (или) модель (коммерческое наименование) транспортного средства (если они были присвоены изготовителем транспортного средства);

дата и время размещения (изменения) сведений о транспортном средстве;

дата подачи заявления о размещении сведений о транспортном средстве.

Сведения будут размещены в отношении одного транспортного средства на основании поданного заявления инвалида, законного или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида).

При необходимости изменения сведений о транспортном средстве нужно будет подать новое заявление. Актуальными будут считаться последние по времени размещения в ФРИ сведения о транспортном средстве.